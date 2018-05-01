POLİTİKA:
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01 Mayıs 2018 Salı 11:03

Hamaney’den ABD ve müttefiklerine uyarı: "Bizi vurursanız, vurulursunuz"

İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney, ABD ve müttefiklerini uyararak, "Bizi vurursanız, vurulursunuz" dedi.

Hamaney'den ABD ve müttefiklerine uyarı: 'Bizi vurursanız, vurulursunuz'
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İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney, ABD ve müttefiklerini uyararak, "Bizi vurursanız, vurulursunuz" dedi.

İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney, dün Tahran’da 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen programda konuşma yaptı. Pazar günü Suriye’de bir askeri üste gerçekleştirilen saldırıya işaret ederek ABD ve müttefiklerini uyaran Hamaney, "Bizi vurursanız, vurulursunuz" dedi.

İran’ın farklı şehirlerinden gelmiş olan binlerce işçiye seslenen Hamaney, "ABD, bölgemizde çatışma çıkarmak için Suudileri kışkırtıyor. Neden Siyonistleri kışkırtmıyorlar? Çünkü Müslümanların Müslümanlara karşı savaşmasını istiyorlar" diye konuştu.

Geçtiğimiz Pazar gecesi, Suriye Arap Ordusu’nun 47. Tugayına, Suriye’deki hükümet için savaşan Lübnan merkezli bir uluslararası ordu olan Hizbullah’tan oluşan kuvvetler ve birliğe karşı bir hava saldırısı yapıldı. Hava saldırısında, Hama ile Humus arasında 18 İranlıyı öldüren bir yerde bir askeri üs hedef alındı. Saldırıda çoğu İranlı olmak üzere 26 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
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