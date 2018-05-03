Hamas seçime hazırlanıyor

Gazze’yi kontrolü altında tutan Hamas Hareketi, Fetih Hareketi ile barış anlaşmasının mümkün olmaması durumunda seçime gideceğini açıkladı.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, Hamas ile Fetih Hareketi arasındaki barış anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Merzuk, “Hamas, Fetih Hareketi ile arasındaki barış sağlanmazsa seçime gideceğiz" dedi. Merzuk, “2005, 2011, 2014 ve 2017 yıllarında imzalanmış barış anlaşmalarının gerçekleşmesi imkansız olursa başkanlık ve ulusal meclisi seçimlerine gideceğiz" dedi. Ebu Merzuk seçim konusunu Mısırlı yetkililere bildirdiklerini kaydetti.

Hamas ve Fetih, 12 ekim 2017’de uzlaşı anlaşması imzalamış ancak iki hareketin bazı konularda yaşadığı fikir ayrılığı nedeniyle anlaşma başarılı bir şekilde hayata geçememişti.