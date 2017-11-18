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POLİTİKA:
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18 Kasım 2017 Cumartesi 15:37

Hariri, 21 Kasım’da ülkesine geri dönecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un davetiyle Paris’e gelen Lübnan’ın istifa eden Başbakanı Saad Hariri, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile telefon görüşmeleri yaparak, önümüzdeki Çarşamba Lübnan’ın bağımsızlık günü olan 22 Kasım’da ülkesinde olacağını söyledi.

Hariri, 21 Kasım'da ülkesine geri dönecek
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Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un davetiyle Paris’e gelen Lübnan’ın istifa eden Başbakanı Saad Hariri, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile telefon görüşmeleri yaparak, önümüzdeki Çarşamba Lübnan’ın bağımsızlık günü olan 22 Kasım’da ülkesinde olacağını söyledi.

Hariri ailesine yakın kaynaklar, Hariri’nin bağımsızlık gününden bir gün önce Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşmek üzere Salı günü Paris’ten Beyrut’a gideceğini söyledi.

Lübnan Sosyalist Gelişim Partisi lideri Velit Cambolat Hariri ile Paris’e gittikten sonra görüştüğünü belirterek yakın zamanda onu Lübnan’da görmek istediğini söyledi.

Hariri bu sabah eşi ile birlikte Paris’e geldi. Büyük oğlu Husam ise Londra’dan Paris’e geldi. Oğulları 12 yaşındaki Abdul Aziz ile 15 yaşındaki Luwa okullarını bahane ederek Riyad’da kaldı.

Hariri’ye hava alanında Lübnan’ın Paris büyükeçlisi Rami Adwan karşıladı. Karşılamada Fransa’dan herhangi bir görevli bulunmadı. Hariri’yi hava alanından alan arabalarda Lübnan ve Fransa bayrakları kullanılmadı. Hariri Paris’te ofis müdürü Nader Hariri ve İçişleri Bakanı Nihad al-Mashnouq ile görüştü.

Fransa Cumhur Başkanı Emanuel Macron, Saad Hariri’yi başbakan olarak karşılayacağını söylemişti.

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