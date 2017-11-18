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18 Kasım 2017 Cumartesi 09:51

Hariri, Fransa’ya gidiyor

Lübnan’ın istfa eden başbakanı Saad Hariri ailesi ile birlikte Paris’e gitmek için özel bir uçakla yola çıktı.

Hariri, Fransa'ya gidiyor
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Lübnan’ın istfa eden başbakanı Saad Hariri ailesi ile birlikte Paris’e gitmek için özel bir uçakla yola çıktı.

Hariri’nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştükten sora Lübnan’ın başkenti Beyrut’a dönmeden önce bazı Arap ülkelerinin başkentlerini ziyaret etmesinin beklendiği kaydedildi. Hariri’nin Paris’e gitmesinin Lübnan krizinde yeni bir safhaya geçildiği yorumları yapıldı.

Diğer taraftan, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Hariri’nin Suudi Arabistan tarafından kendi isteği dışında tutulduğunu söylemesi üzerine Suudi Arabistan Berlin Temsilcisini geri çağırdı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Lübnanlı mevkidaşı ile yaptığı bir basın konferansında Hariri’nin Suudi Arabistan’da kendi isteği dışında tutulduğunu söyledi.

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