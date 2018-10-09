Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Şimdi yan yana gelme zamanı. Ortak sorunlara ortak çözümler üretme zamanı, dayatma değil dayanışma zamanıdır. Tüm dinamikleriyle toplumsal kesimlerle adaylarımız belirleyeceğiz” dedi.

HDP Eş genel Başkanı Temelli, HDP Grup Toplantısı’nda konuştu. Temelli, “Hem iktisadi krizin içinde boğuşuyorlar hem de savaş politikalarında ısrar etmeye devam ediyorlar. 2018 yılında Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na ayrılan para yüzde 124 artmış. Kriz var, ciddi anlamda bir yoksullaşma var. İşsizlik artıyor, Savunma Sanayi Destekleme fonuna yüzde 124 artış getiriliyor” ifadelerini kullandı.

Temelli, ittifak ile ilgili olarak, “Yerel seçimlerde yan yana gelerek, omuz omuza vererek, tüm demokrasi güçleri ülkeyi, hem kayyumlardan hem kayyumcu zihniyetten kurtarabiliriz. Gelin yan yana duralım hep birlikte ceberut iktidara son verelim. Şimdi yan yana gelme zamanı. Ortak sorunlara ortak çözümler üretme zamanı, dayatma değil dayanışma zamanıdır. Tüm dinamikleriyle toplumsal kesimlerle adaylarımız belirleyeceğiz. Halka rağmen değil halkla beraber toplumsal ittifakla belirleyeceğiz. İnanıyoruz ki Türkiye’nin her yerinde yerel seçimlerle bu ülkede yerel demokrasi konusunda çok güçlü adım atacağız” dedi.