HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bugünden sonra da dünyada ve ülkede barışı ve eşitliği sağlayana kadar mücadelemizi ilkelerimizle, kararlılığımızla devam ettireceğiz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bugünden sonra da dünyada ve ülkede barışı ve eşitliği sağlayana kadar mücadelemizi ilkelerimizle, kararlılığımızla devam ettireceğiz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, dün halklar ve Türkiye demokrasisi açısından önemli bir gün olduğunu söyleyerek, "Tüm engelleri, barajları, fırtınaları aşa aşa bugünlere gelen, emeğimiz, alın terimiz, göz nurumuz olan partimizin 6. kuruluş yıldönümüydü. Türkiye halklarının umudu, sesi ve cesur yüreği olan HDP’nin 6. kuruluş yıldönümü hepimize kutlu olsun. Partimizin simgesi olan çınar ağacı gibi derinlere kök salmışız. HDP; Kürt, Türk, Ermeni, Arap, Çerkez, Alevi, Süryani, Ezidi, Hristiyan, Müslüman bütün kimlik ve inançların sırtını dayadığı koca bir çınar ağacıdır" ifadelerini kullandı.

Buldan şöyle konuştu:

"Özgürlük ve demokrasi mücadelesinin engin deneyimlerinden süzülüp geliyoruz, siyasi geleneğimiz büyük bedeller ödedi, ödemeye devam ediyor. ’Direne direne kazanacağız’ dedik. Kazana kazana bugünlere geldik. Bugünden sonra da dünyada ve ülkede barışı ve eşitliği sağlayana kadar mücadelemizi ilkelerimizle, kararlılığımızla devam ettireceğiz. Halkımızın bize verdiği milletvekilliği, belediye başkanlığı görevleri bizim için bir şan-makam konusu değildir."

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak Buldan, İçişleri Komisyonu üyelerinin geçici korucuların emekliliğiyle ilgili maddeye karşı çıktığını aktardı. Buldan, "Bu durum ’HDP emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önergeye karşı çıktı’ diye kamuoyuna yanlış yansıtılmaktadır. Bizim karşı çıktığımız koruculuk mevzusudur. Yoksa emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi gelmesi halinde destekleyeceğimizi buradan kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Biz bu teklifin gelmesi için çabalayacak, destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.