POLİTİKA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 23:56

HDP’li Ahmet Şık’a Genel Kurula iki birleşim katılmama cezası

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Meclis kürsüsündeki konuşmasında hakarete varan sözlerinden dolayı TBMM Genel Kuruluna iki birleşim katılmama cezası aldı.

HDP'li Ahmet Şık'a Genel Kurula iki birleşim katılmama cezası
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HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Meclis kürsüsündeki konuşmasında hakarete varan sözlerinden dolayı TBMM Genel Kuruluna iki birleşim katılmama cezası aldı.

TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Birinci madde üzerine konuşmak üzere kürsüye gelen HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, konuşmasında hakarete varan kelimeler kullanmıştı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop oturuma ara vermişti. Aradan sonra Şentop, Şık’ın iki oturum Genel Kuruldan çıkarılmasını teklif etti ve teklif yapılan oylamada kabul edildi.
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