HDP’li Sırrı Sakık’ın ağabeyi Namık Sakık AK Parti’den aday adayı oldu

HDP’li Sırrı Sakık’ın ağabeyi AK Parti’den milletvekili aday adaylığını açıklayarak, Kürt halkının HDP’ye kırmızı kart gösterdiğini söyledi.

HDP’li Sırrı Sakık’ın ağabeyi Namık Sakık, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimde AK Parti’den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Aday adaylığını açıklamasının ardından, neden Halkların Demokratik Partisi (HDP) değil de Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) Muş Milletvekili Aday Adayı olduğunu açıklayan Namık Sakık, “Ben hayatım boyunca hiç HDP’li olmadım, PKK’lı olmadım. Çünkü ben solcu, sosyalist, ulusalcı bir beyine sahip değilim. Ben muhafazakar bir insanım. O ideoloji benim ideolojim değil” dedi.

Soy isminin Sakık olduğunu hatırlatarak, Sakık soy isminin PKK ile eşleşmiş olduğunu belirten Sakık, “Evet benim soy ismim Sakık. Sakık soy ismi PKK ile eşleşmiş ama ben beynimi, yüreğimi hiç kimseye ipotek olarak sunmadım. Kürtlerin hepsi HDP’li değil, PKK’lı olamaz. PKK ve HDP Kürtleri temsil edemez çünkü Kürtler sosyalist, solcu, ulusalcı olmaz, ideolojileri bu değil. Hepsi, yüzde doksanı muhafazakardır” şeklinde konuştu.

“Bu ülkenin en büyük lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır”

Ülkenin en büyük liderinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, birlik ve beraberliği konusunda AK Parti’ye büyük görevler düştüğünü söyleyen Sakık, “Bu ülkenin birliğini, beraberliğini korumanın tek yolu, Kürtlerin HDP ve PKK’dan ayrılmasıdır, onlardan kopması, onların yanında yer almamasıdır. Bu vesileyle AK Parti’ye çok büyük görevler düşüyor. AK Parti Kürtlere liman açmalıdır, Kürtler kendilerini bu partinin içerisinde hissetmelidir. Bu ülkenin en büyük lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hepimiz bununla kenetlenmeliyiz” diye konuştu.

“Kürtlerin HDP ve PKK’dan kurtulması için mücadele edeceğim”

Kürtlerin HDP ve PKK’dan kurulması adına mücadele edeceğini konuşmasının devamında dile getirerek, AK Parti’den aday adayı olmasının sebebine değinen Sakık, “Ben bu toprakların ürünüyüm, ithal değilim. Ben bu ülkenin çocuğuyum, hepimiz beraber yaşamalıyız. Biz ümmetten dolayı beraberiz. Bu vesileyle benim AK Parti’den aday adayı olmamın tek sebebi, evet birlik ve beraberliği, dostluğu pekiştirmek, huzur ve barış için buradayım. Kürtlerin HDP ve PKK’dan kurtulması için mücadele edeceğim. Dağ, taş demeden her alanda inandığım şeyleri söyleyeceğim” ifadelerini kullandı.

“PKK, Kürtlerin ve Türkiye’nin kurtuluşu değildir”

Sakık, konuşmasının devamında, “PKK, Kürtlerin ve Türkiye’nin kurtuluşu değildir. Türkiye’deki HDP yapısı işe hepsi solcu, sosyalist, ulusalcı, Marksist bir yapıya sahiplerdir. Bunlar Kürtleri temsil edemezler, temsil hakları da yoktur. Kürtleri kandırıyorlar, bu kan gölünden balık avlamaya çalışıyorlar. Kan gölünde balık olmaz, ancak ve ancak vampirler kanla beslenir, ben bunların hiçbirini tasvip etmiyorum. Bunlara karşı mücadele edeceğim, bunlara karşı gerçekleri bu halka anlatacağım, birliğimizi, beraberliğimizi korumalıyız” dedi.

24 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimin bir sistem değişikliği olduğunu kaydeden Sakık, “24 Haziran seçimi bir sistem değişikliğidir. Ülkenin geleceğidir, çok güzel günler bekliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan inşallah birinci turda %55 oy alır ve Kürtler, Türkler, herkes, sağduyulu insanlar birleşir, güzel bir seçim olur, yeni bir sisteme giriş olur. Bu ülkenin kurutuluşu bu yoldadır” sözlerine yer verdi.

“Geçmişte herkes bu bölgede PKK’lı olma mecburiyetindeydi”

Geçmiş dönemde herkesin bu bölgede PKK’lı olma mecburiyetinde olduğunun altını çizen Sakık, “Ailemin fertleri de tabi ki sağduyuludur. Yani herkes soy ismi Sakık olduğu için HDP’li veya PKK’lı diye kimse görmesin, ön yargılı da olmasın. Geçmişte herkes bu bölgede PKK’lı olma mecburiyetindeydi veya yanlarında görünme mecburiyetindeydi. Neden, çünkü saha alanı onların eline geçmişti, insanlar korkuyorlardı, insanlar tırsıyordu, insanlar onlarla olmayınca yaşayamıyordu, göç etme mecburiyetinde kalıyordu. Şimdi öyle değil çok şükür sağduyu hakim, 24 Haziran’dan sonra daha güzel şeyler olacak” vurgusunu yaptı.

Muhalefetin ortak aday çalışmasına da değinen Sakık, “Muhalefet çıkmış ortak bir çalışma programı, projesi üzerinde yürüyor. Bu sadece Recep Tayyip Erdoğan’a karşı yapılan bir olaydır. Hiçbir zamanda başaramayacaklardır. İnsanlarımız sağduyuludurlar, onların hilelerini herkes biliyor, istedikleri kadar milletvekili transfer etsinler, istedikleri kadar kapalı kapılar arkasında ittifakları görüşsünler. Hiç halkın nezdinde bir özelliği yoktur” diye konuştu.

“HDP Kandil’in maşasıdır, yukarıdan ne emir gelirse bunlar uygular”

Konuşmasının son kısmında, HDP’nin son süreçteki politikasını değerlendiren Sakık, “HDP Kandil’in maşasıdır, yukarıdan ne emir gelirse bunlar uygular. Kandil’i yönetenlerle HDP’yi şu anda yönetenlerin beyni, yüreği aynıdır. Solcu, sosyalist, Marksist bir ideolojiye sahiptirler, politikalarını halk beğenmiyor. O hendek, çukur olaylarında da tasvip etmedi ve bundan dolayı Kürt halkı HDP’ye kırmızı kart göstermiş. Bunu herkes böyle görmelidir. Nedenine gelince Kürtlere Türkiye bir şey vermiyor, veremez. Kendi egolarını tatmin ettikleri için politikaları bu halkın arasında tutmaz, çok geçerli de değil, hiçbir zamanda başarıya ulaşamayacaklardır. Allah izin verirse bu seçimde onlar boyunun ölçüsünü alacaklardır” şeklinde konuştu.