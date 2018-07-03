KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, KKTC’de bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Hisarcıklıoğlu, “Kıbrıs ne kadar güçlüyse biz de o kadar güçlüyüz” dedi.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, KKTC’de bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Hisarcıklıoğlu, “Kıbrıs ne kadar güçlüyse biz de o kadar güçlüyüz” dedi.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) davetlisi olarak KKTC’de bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Başbakanlık ve KTTO yetkilileri ile Milletvekili Fikri Toros da hazır bulundu. Başbakan Tufan Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, sosyal ve ekonomik kalkınmanın önemine işaret etti.

Kıbrıs sorununun bir an önce çözülmesini istediklerini belirten Erhürman, öte yandan sorun çözülsün ya da çözülmesin, sosyal ve ekonomik kalkınmanın her koşulda daha ileriye taşınması gerektiğini dile getirdi. Hükümet olarak kalkınma konusuna önem verdiklerini söyleyen Başbakan Erhürman, 1974’e kıyasla ilerlemeler kaydedildiğini, ancak arzu edilen noktaya ulaşılamadığını anlattı.

TOBB-KTTO işbirliğinin yeni fırsatlar yaratacağını dile getiren Erhürman, izolasyon ve ambargolara rağmen yapılabilecekler olduğunu söyledi. Erhürman, TOBB-KTTO işbirliğinin sosyal ve ekonomik kalkınmanın planlanması, kaliteli ve doğru yatırımın ülkeye çekilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, bu işbirliğiyle sosyal ve ekonomik kalkınma seferberliğinde çok önemli bir adım atıldığını dile getirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasına, beraberindeki heyeti tanıtarak başladı. KKTC’ye KTTO’nun daveti üzerine geldiklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Kıbrıs ne kadar güçlüyse biz de o kadar güçlüyüz” dedi.

Çözüm sürecinde Kıbrıs Türk ekonomisinin sağlam halde olmasının önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, bu bağlamda ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Öte yandan, kabulde karşılıklı plaket takdimi de yapıldı.