POLİTİKA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 16:20

İbrahim Tatlıses İzmir’den milletvekili aday adayı olacak

Geçen yıl İzmir’e yerleşen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in, 24 Haziran genel seçimleri için AK Parti’den milletvekili aday adayı olacağı öğrenildi.

İbrahim Tatlıses İzmir'den milletvekili aday adayı olacak
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Geçen yıl İzmir’e yerleşen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in, 24 Haziran genel seçimleri için AK Parti’den milletvekili aday adayı olacağı öğrenildi.

Daha önce AK Parti’den üç defa milletvekili aday adayı olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, İzmir’den AK Parti milletvekili aday adayı olacak. Dördüncü kez şansını deneyecek olan Tatlıses’in aday adaylığı başvurusunun avukatı tarafından yarın AK Parti İzmir İl Başkanlığına yapılacağı öğrenildi. 2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve uzun süre fizik tedavi gören İbrahim Tatlıses, geçen yıl İzmir’e taşınarak Üçyol semtinde restoran açmıştı.
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