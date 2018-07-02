İçişleri Bakanı Soylu: 'Hainlerden hesap sormaya devam edeceğiz'

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından katledilen Mevlüt Bengi’nin taziyesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aileyi ziyaret edip başsağlığı diledikten sonra kentten ayrıldı.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Türkmen Köyü’’de PKK’lı teröristlerce öldürülen Mevlüt Bengi’nin ailesine taziyelerini sunmak için gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya eşi Hamdiye Soylu, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Özel Harekât Başkanı Selami Türker, KOM Daire Başkanı Resul Koloğlu eşlik etti. Helikopterle köye gelen Bakan Soylu ve beraberindekiler Bengi’nin evine kadar yürüdü. Burada aile fertleri tarafından karşılanan Bakan Soylu, eve geçerek Bengi’nin eşi Fezile ve annesi Hanım’a başsağlığı diledi. Aile ile bir araya gelerek çocuklarla da yakından ilgilenen Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre telefonla konuştuktan sonra Bengi’nin annesi Hanım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonda görüştürdü. Türkçe bilmeyen Hanım’ın konuşmalarını torunu tercüme etti. Aileye başsağlığı dileyen Erdoğan, “Allah rahmet eylesin. Rabbim cennetinde buluştursun inşallah. Hainlerden hesap sormaya devam edeceğiz” dedi.

Mevlit Bengi’nin annesi Hanım ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım isteyerek, “Bize yardımcı olun. İntikamımızı alsınlar” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan aile hakkında Bakan Soylu’dan bilgi aldı.

Evde aile ile bir süre görüşen Bakan Soylu Bengi’nin eşine Türk Bayrağı ve Kur’an’ı Kerim verdikten sonra evden ayrılarak Doğubayazıt Kaymakamlığı’na geçti. Kaymakamlık şeref defterini imzalayan Soylu, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Bir süre burada kalan Bakan Soylu daha sonra 1. Mekanize Tugay Komutanlığı’ndan helikopter ile Ahmed-i Hani Havalimanı’na gitti. Bakan Soylu uçak ile Ankara’ya hareket etti.