23 Nisan 2018 Pazartesi 20:09

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adil Öksüz’ün yerinin tespit edildiği iddiasına ilişkin "Devlet 24 saat ayaktadır. Kim devlete yanlış yapmışsa dünyanın öteki ucunda da bedelini öder. Biz nasıl suçluları iade ediyorsak anlaşmamız olan ülkeler de bize

IHAAW200912-SIY/23-04-2018 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adil Öksüz’ün yerinin tespit edildiği iddiasına ilişkin "Devlet 24 saat ayaktadır. Kim devlete yanlış yapmışsa dünyanın öteki ucunda da bedelini öder. Biz nasıl suçluları iade ediyorsak anlaşmamız olan ülkeler de bize iade etmeli" dedi. 23.04.2018 20:09:12 TSI NNNN