İçişleri komisyonu Trafik Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı.

İçişleri Komisyonu, Komisyon Başkanı Celallettin Güvenç başkanlığında toplandı. Teklifte imzası bulunan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, teklif hakkında bilgi verdi.

Yel, toplam 17 kanunda 47 maddede değişiklik öngörüldüğünü belirterek, güvenlik korucularının gençleştirilmesi kapsamında emeklilik hakkı getirdiklerini ifade etti. Yel, "Mevcut durumda güvenlik korucuları 55 yaşına kadar çalışabilmektedirler. 442 sayılı Köy Korucuları Kanunu’nda öngördüğümüz değişiklikle 49 yaşını dolduranların ilişiği altı ay içinde kesilmekte, ilişiği kesilenlerin yerinde aynı yerleşim birimlerinde olmak üzere öncelikle ve sırasıyla 30 yaşını doldurmamak kaydıyla çocukları dan birisi, bu yoksa kardeşlerinden birisi görevlendirilmekte, 44-50 yaş arası 15 yılı doldurma şartıyla emeklilik hakkı getirmektedir. 2018 yılı Ekim ayı itibariyle 44 yaşını doldurmuş ancak 50 yaşından gün almamış ve hizmet süresi 15 yılı ve üzeri olan bin 520 güvenlik korucusu var. Bu sayı toplan güvenlik korucularının yüzde 2.97’sini oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Karayolları personeline otobüs, kamyon takoğraf ve süre yönünden denetleme imkanı getirdiklerini söyleyen Yel, "Muayenesiz araçların trafikte kullanılmasını engellemek amacıyla 108 Lira olarak uygulanan para cezası 235 liraya çıkarıyoruz. Verilen sürede muayene yaptırmayanlar ile emniyetsiz raporu verilen araçlarla trafiğe çıkanlar uygulanacak cezayı 488 liraya çıkartıyoruz. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şerit ihlali, şerit değiştirme ve ters yönde araç sürme gibi ihlalleri kanunda açıkça yer alması için düzenleme ve yaptırım getiriyoruz. Emniyet şerit ihlaline 488 lira idari para cezası, trafiği aksatacak veya trafiği tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirme, slalom ve ters yönde araç sürme gibi ihlaller içinde bin 2 lira idari para cezası öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

Karayollarında hız yapanlara ilişkin üç farklı hız aşımı cezası getirdiklerini kaydeden Yel, "Yaptığımız düzenleme ile yaptırımlara yüzde 10-30, yüzde 30-50, yüzde 50’den fazlası şeklinde kademelendirilmiştir. Hız sınırını yüzde 10-30 arası aşmada 235 lira, yüzde 30-50 arası aşmada 488 lira, yüzde 50’den fazla aşmada bin 2 lira idari para cezası getirilmiştir" diye konuştu.