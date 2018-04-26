26 Nisan 2018 Perşembe 15:20

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın TGRT Haber Gündem Özel Programı’na konuk olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 24 Haziran’da kullanılacak oy pusulasını gösterdi. Gül, "24 Haziran’da iki tercihte bulunacağız. Tek oy pusulası olmayacak, iki

IHAAW152052-SIY/26-04-2018 - İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın TGRT Haber Gündem Özel Programı’na konuk olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 24 Haziran’da kullanılacak oy pusulasını gösterdi. Gül, "24 Haziran’da iki tercihte bulunacağız. Tek oy pusulası olmayacak, iki oy pusulası olacak. Bir oy pusulasında cumhurbaşkanı için, ikinci oy pusulasında da partilerin unvanı olacak ve herkes kendi partisinin logosunun altına tercihi yapacak. Cumhurbaşkanının seçileceği oy pusulasında adayların resmi olacak, parti amblemleri olmayacak" dedi. 26.04.2018 15:20:52 TSI NNNN