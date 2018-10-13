POLİTİKA:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 14:51

IKBY: “Ege’de ölenlerin cenazelerini getirmek için çalışıyoruz”

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında batan teknede hayatını kaybeden göçmenlerin cenazelerini getirmek için çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

IKBY: 'Ege'de ölenlerin cenazelerini getirmek için çalışıyoruz”
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında batan teknede hayatını kaybeden göçmenlerin cenazelerini getirmek için çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Geçtiğimiz Salı günü Ege Denizi’nde Yunanistan’a geçmeye çalışan Iraklı Kürt göçmenlerin batan teknede hayatını kaybetmesinin ardından cenazelerin ülkeye getirilmesi için devreye giren IKBY hükümeti, hayatını kaybeden 19 Kürt göçmeninin cenazelerinin memleketlerine getirileceğini açıkladı. IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, yaptığı yazılı açıklamada elim kazadan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, başsağlığı dileğinde bulundu. Faciada hayatını kaybeden IKBY vatandaşlarının cenazelerinin iade edilmesi için Türkiye’deki ilgili makamlarla sürekli iletişim içinde bulunduklarının altını çizen Dizayi, olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini söyledi.
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