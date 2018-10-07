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07 Ekim 2018 Pazar 15:18

İnce: "Adana favori olduğumuz il"

CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Sandığa gitmeyeceğim diyenlere ters laf etmeyin. Adana favori olduğumuz il, almamız gerekiyor, bunu gerçekleştireceğiz" dedi.CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem...

İnce: 'Adana favori olduğumuz il'
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CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Sandığa gitmeyeceğim diyenlere ters laf etmeyin. Adana favori olduğumuz il, almamız gerekiyor, bunu gerçekleştireceğiz" dedi.

CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24. 25. ve 26. dönem CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun düğününe katılmak üzere Ankara’dan geldiği Adana’da CHP Adana İl Başkanlığını ziyaret etti. İnce’yi İl Başkanı Emrah Kozay, CHP Adana milletvekilleri Orhan Sümer, Ayhan Barut ve Burhanettin Bulut karşıladı. Çocuklarla yakından ilgilenen İnce, burada yaptığı açıklamada 2019’da gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin çok önemli olduğunu belirterek, "Önümüzde bir yerel seçim var 01’den başlamış olalım. Adana’da büyükşehiri alacağız bundan hiç kuşkunuz olmasın. Nasıl ki o kampanya süresince parti içi yarışlarda gerek benim yanımda olan gerek yanımda olan arkadaşlarım cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl el birliğiyle çalıştılarsa şimdi de yerel yönetimler için el birliğiyle çalışacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 107 miting yaptıysak şimdi 107’yi geçip 207 miting yapmalıyız. Bunu başarabiliriz" diye konuştu.

Bazen kırgınlıklar küskünlükler duyduğunu dile getiren İnce şöyle devam etti:

"Bazı seçmenlerin sandığa gitmeyeceğim dediğini duyuyorum. Bunlar doğru şeyler değil. Ben bunların olmayacağını da düşünüyorum. O anki kırgınlıkla söylenmiş şeyler olduğunu düşünüyorum. Partiye ve devlete küsülmez. Sizin istediğiniz olmamış olabilir. Ancak başka zamanda sizin istediğiniz olacaktır. Kampanya döneminde de gelip burada 2-3 gün kalacağım Adana’yı almak için ne gerekiyorsa yapacağım. Ben küstüm sandığa gitmiyorum diyen arkadaşlara da sakın ters laf etmeyin onlar seçim sürecinde mutlaka havaya gidip sandığa gideceklerdir. Adana Favori olduğumuz bir şehirdir almamız gerekiyor. Bunu gerçekleştireceğiz."

İnce, konuşmasında son günlerde döviz, faiz ve enflasyonda yaşanan dalgalanmalardan dolayı hükumeti ve cumhurbaşkanını da eleştirdi.

İnce konuşmasının ardından basına kapalı olarak partililerle toplantıya geçti.
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