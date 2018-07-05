POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 17:13

İngiltere Güvenlik Bakanı: "Amesbury olayının Skripal olayı ile bağlantısı yok”

İngiltere Güvenlik Bakanı Ben Wallace, Amesbury’de meydana gelen zehirlenme olayının Skripal olayla bir bağlantısının olmadığını ve Naviçok sinir gazı ile zehirlenen çiftin bir saldırının hedefinde olmadıklarını söyledi.İngiltere...

İngiltere Güvenlik Bakanı: 'Amesbury olayının Skripal olayı ile bağlantısı yok”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İngiltere Güvenlik Bakanı Ben Wallace, Amesbury’de meydana gelen zehirlenme olayının Skripal olayla bir bağlantısının olmadığını ve Naviçok sinir gazı ile zehirlenen çiftin bir saldırının hedefinde olmadıklarını söyledi.

İngiltere Güvenlik Bakanı Ben Wallace yaptığı açıklamada, Amesbury kasabasında meydana gelen zehirlenme olayının Skripal ve kızının zehirlenmesi ile bir bağının olmadığını söyledi. Bakan, Amesbury kentinde Cumartesi günü rahatsızlanan çiftin Naviçok sinir gazından zehirlendiklerini ama bir saldırının hedefinde olmadıklarını söyledi.

Moskova’dan olayla ilgili yapılan açıklamada, Birleşik Krallık yetkililerinin açıklamalarına tepki verilerek Kremlin’in olayla ilgili ya da Amesbury’de kullanılan maddeye ilişkin bir bilgisinin olmadığı ve "medyaya güvenmenin zor olduğunu" belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, "Bu çok rahatsız edici bir haber. İngiltere’de daha önce de yaşanan bu tür olaylar derin endişeye yol açıyor" dedi. Peskov, İngiltere’nin Salisbury olayındaki soruşturmayla ilgili somut sorular sormadığını vurguladı.

Sözcü, Kremlin’in, Amesbury zehirlenmesi hakkındaki soruşturmaya yardımcı olmak için Londra tarafından yapılan herhangi çağrıdan haberi olmadığını söyleyerek Amesbury zehirlenmesini endişe verici olarak değerlendirdi.

Peskov, "Bakan Ben Wallace, Rusya’nın uzun zaman önce ortak bir soruşturma önerdiğini çok iyi biliyor. Bu öneri bir süre önce yapıldı ve hala açıktır. Ne yazık ki, İngiltere bu tür tekliflere herhangi bir ilgi göstermiyor" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku