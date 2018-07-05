İngiltere Güvenlik Bakanı: 'Amesbury olayının Skripal olayı ile bağlantısı yok”

İngiltere Güvenlik Bakanı Ben Wallace, Amesbury’de meydana gelen zehirlenme olayının Skripal olayla bir bağlantısının olmadığını ve Naviçok sinir gazı ile zehirlenen çiftin bir saldırının hedefinde olmadıklarını söyledi.İngiltere...

İngiltere Güvenlik Bakanı Ben Wallace, Amesbury’de meydana gelen zehirlenme olayının Skripal olayla bir bağlantısının olmadığını ve Naviçok sinir gazı ile zehirlenen çiftin bir saldırının hedefinde olmadıklarını söyledi.

İngiltere Güvenlik Bakanı Ben Wallace yaptığı açıklamada, Amesbury kasabasında meydana gelen zehirlenme olayının Skripal ve kızının zehirlenmesi ile bir bağının olmadığını söyledi. Bakan, Amesbury kentinde Cumartesi günü rahatsızlanan çiftin Naviçok sinir gazından zehirlendiklerini ama bir saldırının hedefinde olmadıklarını söyledi.

Moskova’dan olayla ilgili yapılan açıklamada, Birleşik Krallık yetkililerinin açıklamalarına tepki verilerek Kremlin’in olayla ilgili ya da Amesbury’de kullanılan maddeye ilişkin bir bilgisinin olmadığı ve "medyaya güvenmenin zor olduğunu" belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, "Bu çok rahatsız edici bir haber. İngiltere’de daha önce de yaşanan bu tür olaylar derin endişeye yol açıyor" dedi. Peskov, İngiltere’nin Salisbury olayındaki soruşturmayla ilgili somut sorular sormadığını vurguladı.

Sözcü, Kremlin’in, Amesbury zehirlenmesi hakkındaki soruşturmaya yardımcı olmak için Londra tarafından yapılan herhangi çağrıdan haberi olmadığını söyleyerek Amesbury zehirlenmesini endişe verici olarak değerlendirdi.

Peskov, "Bakan Ben Wallace, Rusya’nın uzun zaman önce ortak bir soruşturma önerdiğini çok iyi biliyor. Bu öneri bir süre önce yapıldı ve hala açıktır. Ne yazık ki, İngiltere bu tür tekliflere herhangi bir ilgi göstermiyor" dedi.