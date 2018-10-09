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09 Ekim 2018 Salı 16:47

İngiltere’den kaybolan Suudi gazeteci Kaşıkçı için açıklama

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması hakkında, “Eğer medyada çıkan haberler doğruysa konuyu ciddi biçimde ele alacağız" dedi.İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, geçen hafta Suudi...

İngiltere'den kaybolan Suudi gazeteci Kaşıkçı için açıklama
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İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması hakkında, “Eğer medyada çıkan haberler doğruysa konuyu ciddi biçimde ele alacağız" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, geçen hafta Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki konsolosluk binasında görülen daha sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post çalışanı Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamada bulundu. Suudi Arabistan’ın Londra Büyükelçisi ile görüştüğünü ifade eden Hunt, “Dünya çapında gazetecilere karşı şiddet giderek artıyor ve ifade özgürlüğü için büyük bir tehdit oluşturuyor. Eğer medyada çıkan haberler doğruysa konuyu ciddi biçimde ele alacağız" ifadelerini kullandı.
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