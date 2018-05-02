İnşaat Mühendisi Yasin Sağer Ak Parti’den milletvekili aday adayı oldu

Çeyrek asırdır inşaat ve yapı sektörünün içerisinde olan BURYAP Group Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Sağer, mesleki birikimlerini TBMM’ye taşıma kararı alarak AK Parti Bursa’dan milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 hedeflerine ulaşmak adına hayata geçirilen programının içinde bir nefer olmak istediğini dile getiren Sağer, "Eğer Erdoğan seçilmezse hedefler çöpe gider. Muhalefette bu vizyon yok" dedi.

Bir inşaat mühendisi olarak Türkiye’de yaklaşık 6 milyon binanın yenilenmesi gerektiğini belirten AK Parti Bursa milletvekili aday adayı Yasin Sağer, muhtemel depremde bu 6 milyon adeta birer tabuta dönüşecek” gerçeğini hatırlatarak, “Kentsel dönüşümün Bursa’da hızlanması ve Ankara’yla koordinasyonun sağlanması adına, yerel yönetimlerin Şehircilik Bakanlığı’yla ilgili işlerinde köprü vazifesi görmek, bilgi birikimimi ve mesleki tecrübemi Ankara’ya taşıma adına AK Parti’den milletvekili aday adayı olmaya karar verdim” dedi.

Sağer, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun devreye girmesiyle kentsel dönüşümdeki sorunların çözümü adına önemli adımlar atılabileceğini kaydetti.

AK Parti-MHP ittifakının önemine de değinen Yasin Sağer, “24 Haziran, özellikle Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonu ile alakalı söylediği projelerin gerçekleşmesi anlamında çok önemli bir seçim. Çünkü Tayyip Erdoğan bu seçimde sandıktan çıkmazsa hedeflerin tamamı çöpe gider, Türkiye için vakit kaybı olur. Bizim böyle bir hakkımız olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.