Irak Başbakanı İbadi, ABD askeri danışmanlarını azaltmak istiyor

Bağdat’ta Amerikan Senatosu heyetiyle bir araya gelen Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak’taki ABD askeri danışmanlarının sayısını azaltmayı istedi.

Başbakan Haydar İbadi’nin Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, ABD Senatosu heyeti, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman, Irak ve Suriye’deki ABD Kuvvetlerinin Komutanı Paul Funk’ı kabul etti. İkili ilişkilerin ve ABD’nin her alanda Irak’a verdiği desteğin ele alındığı belirtilen açıklamada, ABD heyeti, Irak güçlerinin terör örgütü DEAŞ’a karşı gösterdiği büyük zaferi takdirle karşıladığını belirterek, Başbakan Haydar el-İbadi’nin ülkedeki ABD askeri danışmalarının sayını azaltması istediği aktarıldı.

Haziran 2014’te terör örgütü DEAŞ’ın Irak ve Suriye’de büyük bir alanı işgal etmesinin ardından ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri örgütün çökertilmesinde büyük bir rol oynamıştı.