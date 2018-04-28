POLİTİKA:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 18:41

Irak Başbakanı İbadi Kerkük’te

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, genel seçim çalışmaları kapsamında ilk kez Kerkük şehrini ziyaret etti.

Irak Başbakanı İbadi Kerkük'te
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Irak Başbakanı Haydar el İbadi, genel seçim çalışmaları kapsamında ilk kez Kerkük şehrini ziyaret etti.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Irak genel seçimleri için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kerkük şehrine geldi. 16 Ekim 2017 tarihinde Kerkük‘ün tamamen Irak yönetiminin eline geçmesinin ardından ilk kez kente gelen İbadi’yi Kerkük aşiret liderleri karşıladı. Karşılamanın ardından İbadi, başkanlığını kendisinin yürüttüğü Zafer Koalisyonunun milletvekilli adayları bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra şehir merkezindeki Venisya salonunda Kerkük’ü seçmenler ile bir araya gelen İbadi, “Kerkük’ün barışın, birlikte yaşamanın simgesi olan tüm Iraklıları kucaklayan bir şehir kalacak“ şeklinde konuştu.

Etnik kökenden kaynaklı çatışmalara değinen İbadi, “Hiçbir etnik grubun kendisini diğerinden üstün görme ya da diğerini yok etme hakkı yoktur” ifadelerini kullandı. Terör ile mücadelenin önemini vurgulayan İbadi, “Terör ve yolsuzluk aynı babaannedendir ikisini de yok etmeliyiz DEAŞ’ı yok ettik sıra yolsuzluk ta onu da birleşerek yok edeceğiz” dedi.
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