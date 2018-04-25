Irak Başbakanı İbadi: 'Suriye'deki operasyonlar sürecek'

"Suriye’nin içişlerine karışmak istemiyoruz" diyen Başbakan İbadi, Suriye halkının kendi kaderini belirleme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

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