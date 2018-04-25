POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:01

Irak Başbakanı İbadi: "Suriye’deki operasyonlar sürecek"

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonların devam edeceğini açıkladı.

Irak Başbakanı İbadi: 'Suriye'deki operasyonlar sürecek'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonların devam edeceğini açıkladı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, başkent Bağdat’ta basın toplantısı düzenledi. Suriye’de DEAŞ’a karşı yürütülen hava saldırılarına değinen İbadi, "Suriye topraklarındaki terör örgütüne düzenlediğimiz operasyonlar devam edecek" dedi.

"Suriye’nin içişlerine karışmak istemiyoruz" diyen Başbakan İbadi, Suriye halkının kendi kaderini belirleme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Irak savaş uçakları, geçtiğimiz Perşembe günü sınır ötesine düzenlediği hava harekatında aralarında bazı yöneticilerinin bulunduğu 36 DEAŞ’lı teröristin öldürüldüğünü duyurmuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku