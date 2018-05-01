POLİTİKA:
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01 Mayıs 2018 Salı 13:10

Irak, İranlı ziyaretçilerin vize muafiyetini reddetti

Irak hükümeti, İran vatandaşlarının Erbain ziyareti için vize muafiyeti talebini geri çevirdi.

Irak, İranlı ziyaretçilerin vize muafiyetini reddetti
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Irak hükümeti, İran vatandaşlarının Erbain ziyareti için vize muafiyeti talebini geri çevirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sınır İşleri Genel Müdürü Şehriyar Haydari, Erbain merasimine katılmak için her yıl yaklaşık 3 milyon İran vatandaşının Irak’a giriş yapmak için kişi başı 40 dolar ödediğini belirterek, “Ziyaretçilerin masraflarını azaltmak için vize muafiyeti talebimiz Irak tarafından reddedildi” dedi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak Başbakanı Haydar İbadi’den ülkesinin Erbain ziyaretçileri için hazır olduğunu söylediğini ancak bunun gerçekleşmesi için iki tarafın onayı gerektiğini vurguladı. Haberlerde, Irak tarafının bu teklife pek sıcak bakmadığı ve vize muafiyetinin şimdilik söz konusu olmadığı belirtildi.
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