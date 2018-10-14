POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 10:58

Irak’ın yeni başbakanı Yeşil Bölge dışında çalışmalarına başladı

Irak’ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdülmehdi, çalışmalarına başkent Bağdat’taki Karh bölgesindeki ofisinde başladı. Abdülmehdi, 15 yıl aradan sonra başkentteki Yeşil Bölge dışına çıkan ilk başbakan oldu.

Irak'ın yeni başbakanı Yeşil Bölge dışında çalışmalarına başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Irak’ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdülmehdi, çalışmalarına başkent Bağdat’taki Karh bölgesindeki ofisinde başladı. Abdülmehdi, 15 yıl aradan sonra başkentteki Yeşil Bölge dışına çıkan ilk başbakan oldu.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih‘in hükümeti kurmakla görevlendirdiği Adil Abdülmehdi, hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge dışındaki Karh semtinde yer alan ofisinde çalışmalarına başladı. Abdülmehdi’nin Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, hükümet kurmakla görevlendirilen Abdülmehdi’nin yeni ofisinde birçok görüşme yaptığı belirtildi.

Abdülmehdi, 2003 yılında ABD’nin işgalinin ardından kurulan ve içinde ordu merkezleri ve ABD Büyükelçiliğinin yanı sıra devrik lider Saddam Hüseyin’in başkanlık sarayının da bulunduğu Yeşil Bölge dışına çıkan ilk başbakan oldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku