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14 Ekim 2018 Pazar 22:35

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “ABD’nin hedefi İran’da rejim değişikliği”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin ülkesinde nihai hedefinin "rejim değişikliği" olduğunu söyledi.Tahran Üniversitesinin yeni akademik yılı açılış töreninde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, mevcut ABD hükumetinin İran’ın...

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'ABD'nin hedefi İran'da rejim değişikliği”
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin ülkesinde nihai hedefinin "rejim değişikliği" olduğunu söyledi.

Tahran Üniversitesinin yeni akademik yılı açılış töreninde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, mevcut ABD hükumetinin İran’ın 40 yıldır karşılaştığı en düşmanca hükumet olduğunu söyledi. Ruhani konuşmasında, “ABD’nin İran üzerindeki nihai hedefi rejim değişikliğidir. Bizden kurtulmaktan kasıtları rejimi değiştirmektir. Rejim nasıl değişir? Meşruiyeti azaltmadan rejim değişmez” dedi.

Donald Trump hükumetinin benzeri görülmemiş bir şekilde İran düşmanlığı yürüttüğünü dile getiren Ruhani, “Şu an ABD’yi yönetenler tarihte benzeri görülmemiş şekilde bir İran düşmanlığı konusunda birlik olmuş durumdalar” ifadelerini kullandı.
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