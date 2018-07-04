İran Cumhurbaşkanı Ruhani Avusturya’da

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Viyana’da, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen tarafından askeri törenle karşılandı.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Avusturya’nın...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Viyana’da, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen tarafından askeri törenle karşılandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen tarafından askeri törenle karşılandı. Askeri törenin ardından iki lider ve heyetleri ikili görüşmeye geçti. Görüşmeden sonra her iki lider de ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani daha sonra Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüşme yapacak. Görüşmelerin sonucunda iki ülke arasında bazı anlaşmalara imzalar atılacağı bildirildi.