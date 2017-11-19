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19 Kasım 2017 Pazar 22:45

İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Suudi Arabistan’ın, İran’ı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçlaması utandırıcı"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi Arabistan’ı teröristleri kışkırtmakla suçladı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'Suudi Arabistan'ın, İran'ı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçlaması utandırıcı'
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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi Arabistan’ı teröristleri kışkırtmakla suçladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi krallığı teröristleri kışkırtmakla suçlayarak, resmi Twitter hesabından "Teröristleri kışkırtan, Yemen’de savaş çıkaran, Katar’ı inzivaya sürükleyen ve Lübnan’daki krizi tetikleyen Suudi Arabistan’ın İran’ı, bölgeyi istikrarsızlaştırmak ile suçlaması utandırıcı bir durumdur’’ mesajını yayınlandı.

Öte yandan Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının bir araya geldiği oturumda yayınlanan bildiride, İran bölgede istikrarsızlık oluşturmakla suçlanmıştı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr Fransa’da düzenlenen bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Artık sabrımız tükendi, İran’ın düşmanlıkları ve tecavüzlerine cevap vereceğiz’’ demişti.

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