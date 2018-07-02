POLİTİKA:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:26

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi: "İnsan hakları, ABD politikasında sadece bir slogandır"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin göçmen politikasını kınayarak, İnsan haklarının ABD politikasında sadece bir slogan olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi: 'İnsan hakları, ABD politikasında sadece bir slogandır'
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin göçmen politikasını kınayarak, İnsan haklarının ABD politikasında sadece bir slogan olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İranlı basın mensuplarına verdiği röportajda ABD’nin ve insan hakları konusunu ele alarak, "ABD’nin insan hakları konusuna nasıl baktığı konusunda, bu ülkenin mültecilere karşı uyguladığı politikayı ele alabiliriz. ABD, çocukları ailelerinden ayırıyor’’ dedi.

Behram Kasımi, ABD’nin göçmen politikasını kınayarak, "İnsan hakları, ABD’nin politikasında sadece bir slogandır. ABD ancak insan haklarını diğer ülkelere karşı baskı oluşturmak için kullanıyor. ABD’nin diğer ülkelere karşı uyguladığı politikayı değerlendirdiğimizde, çifte standartlar ve insan haklarını ihlal etme konusunda bu ülkeye birçok eleştiri yapılabileceğini görebiliriz" dedi.

Bakanlık Sözcüsü, "Dünya kamuoyunun baskıları sonucunda Donald Trump’ın biraz da olsa sergilediği davranışları değiştirmek zorunda kaldığını ancak genel anlamda bir şeyin değişmediğini görebiliyoruz. ABD’nin göçmenlere karşı uyguladığı şey affedilemez bir zulüm" dedi.

Behram Kasımi, ABD’nin BM’nin İnsan Hakları Komitesi’nden çekilmesine değinerek, "Bizim BM’nin İnsan Hakları Komitesi’ne birçok eleştirimiz var. Dünyada yaşadığımız birçok sorun aslında söz konusu kurumun farklı ülkelere karşı uyguladığı çifte standartlardan kaynaklanıyor ve ABD söz konusu çifte standartlar konusunda önemli bir role sahip" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump yasa dışı mülteciler konusunda aldığı kararda, "Çocukları aileleri ile beraber hapishanelere teslim edemeyeceğimizden ötürü, onları ailelerinden ayırmak zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.
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