İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi’den Pompeo’nun açıklamalarına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi bugün yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun dün Kalifornia’da yaşayan İranlılar arasında yaptığı konuşmalara sert tepki gösterdi. Behram Kasımi, "ABD Dışişleri Bakanı’nın değersiz açıklamaları reklam amaçlı yapılmış bir açıklama olarak bu ülkenin tek taraflı bir şekilde nükleer anlaşmadan çekilerek nasıl bir çaresizlik içine düştüğünün bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi bugün yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun dün Kalifornia’da yaşayan İranlılar arasında yaptığı konuşmalara sert tepki gösterdi. Behram Kasımi, "ABD Dışişleri Bakanı’nın değersiz açıklamaları reklam amaçlı yapılmış bir açıklama olarak bu ülkenin tek taraflı bir şekilde nükleer anlaşmadan çekilerek nasıl bir çaresizlik içine düştüğünün bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nün dün yapmış olduğu açıklamalara tepki gösterdi. Kasımi, "ABD Dışişleri Bakanı’nın değersiz açıklamaları reklam amaçlı yapılmış bir açıklama olarak bu ülkenin tek taraflı bir şekilde nükleer anlaşmadan çekilerek nasıl bir çaresizlik içine düştüğünün bir göstergesidir. Söz konusu açıklamalar ABD nükleer anlaşmadan kanunlara aykırı ve tek taraflı bir şekilde çekilerek hedeflerine ulaşmadığını ve dünya çapında inzivaya çekildiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili açıklamasının devamında, "ABD Dışişleri Bakanı’nın açıklamaları bu ülkenin İran’ın iç işlerine müdahale ettiğinin net bir örneği ve ABD’nin bölgemizi istikrarsızlaştırma siyaseti doğrultusunda" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü, "İranlılar tarih boyunca asla hiçbir yabancı gücün sultası ve zorbalığını kabul etmemiş bir millet olarak içinde bulunduğumuz hassas dönemde de ABD Başkanı ve ABD’nin savaş peşinde olan azınlık grubunun sözlerine değer vermemekle beraber her zaman bu tür durumlarda sahip oldukları birlikle ABD’li siyasetçileri ve yetkililerin müdahaleci tavırlarına benzersiz bir yanıt verecektir. ABD Başkanı ve savaş peşinde olan azınlık grup ahlaki, insani, hukuksal ve uluslararası hiçbir temele uymuyor, sözleri ve tavırları hiçbir asalet taşımıyor ve ABD müttefiklerinin de belirttiği üzere güvenilmezler" ifadelerine yer verdi.

Behram Kasımi, "ABD Dışişleri Bakanı dün gece yapmış olduğu konuşmalar sayesinde İran’ın günümüzdeki durumu ve aynı zaman da İran’ın geçmişi ile ilgili bilgi sahibi olmadığını göstermiş oldu. ABD Dışişleri Bakanı’nın diğer milletlere karşı suçlamada bulunmadan önce hedef ülkelerin toplumu ve milleti ile ilgili yeterli bir bilgi edinerek o ülkeyi kavraması ve anlaması gerektiğini öğrenmeli" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün Kalifornia’da yapmış olduğu bir açıklamada İranlı yetkilileri başta teröre destek vermek olmak üzere farklı konularda suçlayarak, "ABD İran halkının sesini duyuyor. ABD İran halkını destekliyor. ABD İran halkının yanındadır" ifadelerini kullanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ABD’yi hedef alarak "Aslan kuyruğu ile oynamayın. Pişman olursunuz" ifadelerinin ardından konuşan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "İran rejimi 40 yıldır İran halkının parasını çalıyor ve halkı böyle bir zorluğun içine itiyor" şeklinde konuştu.