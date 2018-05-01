POLİTİKA:
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01 Mayıs 2018 Salı 17:16

İran, Netenyahu’yu yalancılıkla suçladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Ghasemi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu nükleer belgeler üzerinden yalancılık yapmakla suçladı.

İran, Netenyahu'yu yalancılıkla suçladı
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Ghasemi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu nükleer belgeler üzerinden yalancılık yapmakla suçladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Ghasemi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Tahran’ın nükleer emelleri hakkında yalan söylemekle suçlayarak, iddialarının “işe yaramaz ve utanç verici” olduğunu ifade etti. Zarif, Netenyahu’nun iddialarının ABD’nin nükleer anlaşma ile ilgili kararını etkilemek amacıyla yapıldığını belirtti.

Netenyahu, dün İran’ı, Amad adıyla anılan gizli bir nükleer silah programı yürütmekle suçlayarak, projenin 2003 yılında kapatılmasından sonra da devam ettiğini söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında, ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Fransa’nın, İran ile yapılan nükleer anlaşmayı devam ettireceğini söylemişti. ABD ise, anlaşmanın iyi niyet üzerine kurulmadığını belirtmişti. Trump’ın, İran’ın nükleer silahlara sahip olmasını engellemeyi amaçlayan uluslararası anlaşma konusundaki kararını 12 Mayıs’a kadar vermesi gerekiyor. Öte yandan, İngiltere ve Fransa da dahil olmak üzere anlaşmaya imza atan diğer ülkeler, İran’ın anlaşmaya riayet ettiğini ve anlaşmanın devam etmesi gerektiğini söylüyor.
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