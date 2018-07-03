İran’dan ABD’ye petrol tehdidi

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD hükümetinin İran petrol ihracatını tamamen engellemek istediğini iddia etti. Ruhani, "ABD bunun ne demek olduğunu anlayamıyor. Zira İran petrolünün ihraç edilmemesi ama bölge petrolünün ihracatının devam etmesi anlamsız bir ifade. Eğer yapabiliyorsanız İran petrol ihracatını engelleyin, böylece sonuçlarını da göreceksiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD hükümetinin İran petrol ihracatını tamamen engellemek istediğini iddia etti. Ruhani, "ABD bunun ne demek olduğunu anlayamıyor. Zira İran petrolünün ihraç edilmemesi ama bölge petrolünün ihracatının devam etmesi anlamsız bir ifade. Eğer yapabiliyorsanız İran petrol ihracatını engelleyin, böylece sonuçlarını da göreceksiniz” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsviçre ziyareti kapsamında bu ülkede bulunan İranlılar ile bir araya geldi. Ruhani İran’ın içinde bulunduğu dönemde birliğin daha derin bir önem kazandığını vurgulayarak, “Birbirimizden uzaklaştığımız takdirde, düşmanımız da komploları artıracaktır. Milletin refah ve kalkınması yönünde çabalamak hepimizin görevidir” dedi.

Ruhani, “Hükümetin çabaları, halkımızın da destekleri ile milli hedeflerimizin gerçekleşmesi yönündedir. Biz ilk günden itibaren tüm yabancı taraflara İran milleti ile saygı ve mantık çerçevesinde konuşmaları takdirinde sorunları mantık ve diyalog yolundan giderebileceğimizi ancak tehdit, baskı ve küçümseme yoluna başvurursanız, sonucun yenilgi olacağını söylemiştik” ifadelerini kullandı. Ruhani nükleer anlaşma konusunda “Bizim bu konudaki mantığımız değişmemiştir. Nükleer anlaşmada mantıksız taraflardan biri anlaşmadan çekilerek İran milletine baskı uygulamaya çalışıyor” dedi.

ABD yaptırımlarının hedefinde İran halkının olduğunu söyleyen Ruhani, “ABD, yaptırımlar sayesinde İran hükümetine karşı baskı uygulamaya çalıştığını iddia ediyor ancak ilaç ithalatına yaptırım uyguluyorlarsa, bu İran halkını hedef aldıkları gösteriyor” dedi.

ABD hükümetinin İran petrol ihracatını tamamen engellemek istediğini iddia eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "ABD bunun ne demek olduğunu anlayamıyor zira İran petrolünün ihraç edilmemesi ama bölge petrolünün ihracatının devam etmesi anlamsız bir ifade. Eğer yapabiliyorsanız İran petrol ihracatını engelleyin, böylece sonuçlarını da göreceksiniz” dedi. Ruhani, ABD hükümetinin nükleer anlaşmadan çekildikten hemen sonra İran’a karşı ambargoların yeniden devreye gireceğini söyleyerek, İran petrol ihracatına da yaptırım uygulanacağını gösteren ifadeler kullanmıştı.