POLİTİKA:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:40

İş akitleri daimiden sözleşmeliye çevrilen UNRWA çalışanları Gazze’de gösteri yaptı

Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı UNRWA’nın iş aktlerini daimiden sözleşmeli statüsüne geçirmesini protesto etmek için binlerce işçi ajansın Gazze teşkilatının önünde gösteri yürüyüşü yaptı.UNRWA...

İş akitleri daimiden sözleşmeliye çevrilen UNRWA çalışanları Gazze'de gösteri yaptı
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Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı UNRWA’nın iş aktlerini daimiden sözleşmeli statüsüne geçirmesini protesto etmek için binlerce işçi ajansın Gazze teşkilatının önünde gösteri yürüyüşü yaptı.

UNRWA çalışanları sendikasının başkanı Amir al-Meşal “Bu hareket, bir milyon 300 bin Filistinli mülteciye hizmet eden UNRWA’NIN Gazze Şeridi’nde yürüttüğü hizmetleri olumsuz etkileyecektir” dedi.

El-Meşal, ajansın bütçesinde yakın geçmişte yapılan düşüşün Gazze Şeridi ve bölgenin tamamındaki Filistinli mültecilerin üzerinde olumsuz etkisi olacağın belirterek, UNRWA’nın mali olarak desteklenmesi için uluslararsı topumdan URRWA’ya mali destek çağrısı yaptı.

El-Meşal Ajansın bütçesinin azaltılmasının Ajansın yavaş yok oluşuna giden yolun başlangıcı olduğuna vurgu yaptı. ABD’nin geçen yıl UNRWA’ya ödemeyi söz verdiği yardımdan 65 milyon dolarlık kesime gitmesinin ajansı krize sokmuştu.

El Meşal, üçüncü ve dördüncü dönemlerinin bütçe programı bulunmayan Ajansın 246 milyon dolarlık bir bütçe açığı olduğunu belirterek mali desteğin tahsis edilmemesi halinde, gelecek eğitim yılında eğitim ve diğer programlarının son ereceğini, bunun vahim sonuçları olacağı ve Filistin davasına çok kötü etkileri olacağını söyledi. UNRWA’nın bazı programları durdurduğu, 150 bin göçmene yaptığı gıda dağıtımıyla ilgili politikasını gözeden geçirdiği kaydedildi. Batı Şeria’da işgal altındaki bölgelerin artık ardım alamadığına işaret edildi.
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