POLİTİKA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 22:59

İsrail parlamentosundan Netanyahu ve Lieberman’a savaş başlatma izni

İsrail parlamentosu, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Lieberman’ın savaş ilan etmesine izin veren bir yasayı onayladı.

İsrail parlamentosundan Netanyahu ve Lieberman'a savaş başlatma izni
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İsrail parlamentosu, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Lieberman’ın savaş ilan etmesine izin veren bir yasayı onayladı.

İsrail parlamentosu bu akşam, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman’ın savaş ilan etmesine izin veren bir yasayı onayladı. Başbakan ve Savunma Bakanının hükümet onayı almadan bir savaşa karar vermesine veya askeri bir operasyon başlatmasına izin veren yasa 41 ’ret’ oyuna karşı 62 ’evet’ oyuyla kabul edildi.
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