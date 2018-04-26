POLİTİKA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 16:20

İsrail Savunma Bakanı Liberman: “İran Tel Aviv’i vurursa biz de Tahran’ı vururuz”

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, merkezi Londra’da bulunan Suudi Arabistan’a ait haber portalı Elaf’ta yayınlanan röportajında, İran’ın Tel Aviv’e saldırması halinde kendilerinin de Suriye’deki tesislerinin yanında Tahran’ı da vurmakla tehdit etti.

İsrail Savunma Bakanı Liberman: 'İran Tel Aviv'i vurursa biz de Tahran'ı vururuz”
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İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, merkezi Londra’da bulunan Suudi Arabistan’a ait haber portalı Elaf’ta yayınlanan röportajında, İran’ın Tel Aviv’e saldırması halinde kendilerinin de Suriye’deki tesislerinin yanında Tahran’ı da vurmakla tehdit etti.

Liberman’ın açıklamasının, İran’ın Suriye’deki drone tesislerinin vurulmasından İsrail’i suçlaması ve İsrail’in bu suçlamaya karşı sessiz kalması üzerine İran’ın Tel Aviv’e karşı tehditlerinin artmasının ardından geldiği kaydedildi. İsrail, İran’ın Suriye’de konuşlanmasının kabul edilemez olduğunu söylemiş, bunu engellemek için harekete geçme tehdidinde bulunmuştu. Liberman, "İran’ın Suriye’de kendisine askeri edinme teşebbüsü gördüğümüz her yer mevkii imha edeceğiz. Ne pahasına olursa olsun buna müsaade etmeyeceğiz. Eğer onlar Tel Aviv’e saldırırsa, biz Tahran’ı vururuz" dedi.

Liberman ayrıca, “Biz sükunet işitiyoruz, kimseye saldırmak veya savaşmak istemiyoruz” diye konuştu.

Liberman, Arapça yayınlanan bir gazeteye röportaj veren en sonuncu İsrailli üst düzey yönetici oldu.
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