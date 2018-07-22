İsrail Savunma Bakanı Liberman: “Kerem Şalom Sınır Kapısı’nı açabiliriz”

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail’in Gazze sınır kapısını, yeni olaylar çıkmadığı takdirde, mal geçişine açacağını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail’in Gazze sınır kapısı olan Kerem Şalom Sınır Kapısı’na ziyaret düzenledi ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gazetecilere konuşan Liberman, İsrail’in sukünetin devam etmesi halinde Şalon Sınır Kapısı’nın tekrar faaliyete geçireceğini açıkladı. Liberman, “Dün olduğu gibi, bugün ve yarın sakin geçerse, Salı günü tekrar Kerem Şalom Sınır Kapısı’nı açacağız” ifadelerini kullandı.