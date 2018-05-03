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03 Mayıs 2018 Perşembe 10:53

İşte AK Parti’nin İstanbul’daki oy hedefi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 24 Haziran seçimlerinde İstanbul’daki oy hedeflerinin yüzde 60 artı 1 olduğunu söyledi.

İşte AK Parti'nin İstanbul'daki oy hedefi
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 24 Haziran seçimlerinde İstanbul’daki oy hedeflerinin yüzde 60 artı 1 olduğunu söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 6 Mayıs’ta yapılacak il kongresi öncesinde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Şenocak toplantıda 24 Haziran seçimlerindeki hedeflerini de açıkladı. Bayram Şenocak, "24 Haziran seçimlerindeki oy hedefimiz yüzde 60 artı 1" dedi.
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