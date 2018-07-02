İsveç BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını devraldı

STOCKHOLM (İHA) – İsveç, bir aylık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Dönem Başkanlığını devraldı.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom, ülkesinin 1 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını devraldığını duyurdu. Wallstrom, dünyanın dört bir yanındaki insanların başının dertte olduğu ve diğerlerinin de korunması gerektiği bir dönemde ülkesinin BMGK’nin dönem başkanlığını devraldığını açıkladı. Wallstrom, ülkesinin kadın ve çocukların haklarına öncelik verdiğini ve Yemen, Suriye ve Myanmar’ın ana gündem maddeleri arasında yer alacağını vurguladı.

Öte yandan İsveçli Bakan, ülkesinin Güvenlik Konseyi başkanlığı sırasında aktif diplomasi yapacağını dile getirdi.