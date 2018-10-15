POLİTİKA:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 21:45

İsveç’te hükümet kurulamıyor

İsveç’te seçimlerden sonra sağ ve sol partilerin anlaşamaması nedeniyle hükümet kurulamıyor.

İsveç'te hükümet kurulamıyor
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İsveç’te seçimlerden sonra sağ ve sol partilerin anlaşamaması nedeniyle hükümet kurulamıyor.

İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen’in hükümet kurma yetkisini verdiği Muhafazakar Parti Başkanı Ulf Kristersson’in görüşmeleri sonuç vermedi. Norlen, hükümet kurma yetkisini Sosyal Demokrat Parti Başkanı Stefan Löfven’e devretti.

İsveç’te hiçbir parti, yüzde 17.6 oy alan ırkçı parti İsveç Demokratları ile hükümet kurmaya yanaşmıyor. Meclis Başkanı Norlen, partilerle tek tek görüşme gerçekleştirecek. Ülkede hükümet kurulamazsa erken seçime gidilebilir.

İsveç’te 9 Eylül’de yapılan genel seçimlerde sol blok 144, sağ blok 143 sandalye kazanmış, aşırı sağın ise 62 sandalyesi olmuştu.
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