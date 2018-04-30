İYİ Parti Başkanlık Divanı 'Özel Gündem' ile toplandı

İYİ Parti Başkanlık Divanı, saat 12.00’da "Özel Gündem" ile toplandı.

İYİ Parti Genel Merkez’inde gerçekleşen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. 24 Haziran seçimlerinin gündemde olduğu toplantıda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığı adaylığı masaya yatırıldı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, "Türkiye’yi kaosa sürüklemediği için Abdullah Gül’ü tebrik ediyorum" sözlerine ilişkin, "Bu tamamen korkunun eseriyle, bugün başka, yarın başka zikzak siyasetinin bir sonucu olarak görüyorum" dedi.