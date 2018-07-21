POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:43

İYİ Parti çalıştayı Sandıklı’da başladı

İYİ Parti çalıştayı, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Genel Başkan Meral Akşener’ın da katılımı ile başladı.

İYİ Parti çalıştayı Sandıklı'da başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İYİ Parti çalıştayı, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Genel Başkan Meral Akşener’ın da katılımı ile başladı.

Öğle saatlerinde Sandıklı’ya gelen Genel Başkan Meral Akşener’i partililer ilçe girişinde karşıladılar. Çalıştay, Sandıklı’da termal bir otelde milletvekilleri, il başkanları ve parti yöneticilerinin katılımı ile yapılıyor.

Basına kapalı gerçekleşen çalıştay, edinilen bilgiye göre, 22 Temmuz Pazar günü Genel Başkan Meral Akşener’in partililere yapacağı kapanış konuşması ile son bulacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku