POLİTİKA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:40

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: "İYİ Parti’de sıkıntı yok. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, "İYİ Parti’de sıkıntı yok. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: 'İYİ Parti'de sıkıntı yok. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz'
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, "İYİ Parti’de sıkıntı yok. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.

İYİ Parti Genel Merkezinde yaptığı açıklamada parti içinde herhangi bir sorun olmadığını dile getiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, "Genel başkanımız tek aday olacak. Yolumuza devam edeceğiz. İstifa yok. Partimizin geçmişte yaşadıklarını değerlendirdik. Aslında genel başkanımız Türkiye’de tüm siyasi liderlere son derece yiğitçe mesaj vermiştir. Parti içerisinde yaşanmış her şeyi üstlenen bir genel başkanımız. Parti tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki doğrultusunda bir genel kurul kararı almıştır. Bu genel kuruldan daha da güçlenerek çıkacak bir İYİ Parti’dir. Aslında bunu konuşmamız lazım. Bu siyaseten ahlaki bir duruştur. Milletimizin bu tarafına dikkat etmesi gerekir. İYİ Parti’de sıkıntı yok. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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