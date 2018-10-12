İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuhoğlu: 'Mahalli seçimlere çok ciddi şekilde hazırlanmaktayız”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu, “İYİ Parti Türkiye’nin bütün ilçelerinde, beldelerinde yerel çalışmalarını hazırlamaktadır. Genel merkezimize merak edip gelenler görecektir ki inanılmaz bir aday akını vardır. Dolayısıyla mahalli seçimlere biz çok ciddi şekilde hazırlanmaktayız” dedi.

İYİ Parti’nin "İyilik Kervanı Yollarda" programının ilk turu Sakarya, Düzce, Bolu, ikinci turu Zonguldak, Karabük ve üçüncü turu da Karabük ve Kastamonu ile gerçekleştirildi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve beraberindeki heyet, Kastamonu İl Başkanlığında partililer ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Nuhoğlu, “Biz milletle buluşmak için yola düştük. Ve İyilik Kervanı Yollarda programı kapsamında Türkiye’nin tamamını geziyoruz. Dolaşırken de gittiğimiz her yerde mülki amirlerle, valilerle görüşüyoruz. Yörenin sorunlarını paylaşıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla beraber görüşüyoruz. Esnafla buluşmaya çalışıyoruz. Kendi teşkilat mensuplarımızla bir araya geliyoruz. Ama hepsinin ötesinde yerel medyayla bir araya geliyoruz. Türk siyasetinde çok hızlı bir yıl yaşıyoruz” dedi.

“Ekonomiyle ilgili bütün raporlarımızı hükümetle paylaşmaya hazırız”

Nuhoğlu, “Biz İYİ Parti olarak milletimizin daha kötüye gitmesini istemiyoruz. Onun için de hazırladığımız ekonomiyle ilgili bütün raporlarımızı hükümetle paylaşmaya gene hazırız. Yeter ki bu ekonomik kriz daha da derinleşmesin. Kastamonu sanayinin olmadığı ve saydığım illerin çoğunda emekli nüfusun çok olduğu, genç işsizlerin iş aramak için dışarı gittiği ve henüz krizin tam anlaşılmadığı bölgelerde inşallah gelecekte bu kriz buralarda olmaz. Yapılan yüzde 10’luk indirim mecburiyetiyle enflasyonla mücadele edilemeyeceğini söylemek istiyorum. Bunun dışında yöresel ve ulusal birçok sorun var. Eğitimden sağlığa kadar bir sürü kriz vardır. Kastamonu’dayız. Dolu sık sık bir doğal faaliyet değildi. Ama dolu Kastamonu’yu vurdu. Dolu hasarının büyük oranda olduğunu öğrendik. Şeker fabrikasının satışını Kastamonu istemiyor. Bunu biliyoruz. Kimse girmedi satışa ve şimdilik satılmadı” şeklinde konuştu.

“Ülkemizin çok önemli bir varlığı sarımsak”

Nuhoğlu, “Bizim ülkemizin çok önemli bir varlığı sarımsak. Taşköprü sarımsağı maalesef Çin tohumlarıyla yozlaşmaya başladı. Türkiye’nin muhtelif yerlerinden getirilen sarımsak Taşköprü sarımsağı diye satılmaktadır. Bu Taşköprü sarımsağına ihanettir. Ama tohum daha büyük ihanettir. Bu markaya mutlaka sahip çıkmalı” ifadelerini kullandı.

“Mahalli seçimlere biz çok ciddi şekilde hazırlanmaktayız”

Nuhoğlu, “İYİ Parti Türkiye’nin bütün ilçelerinde, beldelerinde yerel çalışmalarını hazırlamaktadır. Genel merkezimize merak edip gelenler görecektir ki inanılmaz bir aday akını vardır. Dolayısıyla mahalli seçimlere biz çok ciddi şekilde hazırlanmaktayız” diye konuştu.