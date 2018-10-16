POLİTİKA:
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16 Ekim 2018 Salı 12:00

İYİ Parti Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Hükümet geçtiğimiz hafta üreticilere iki ay sürecek yüzde 10 indirim çağrısı yaptı. Elbette dar gelirlinin cebinde kalacak her kuruş bizim için değerlidir ve destekleriz” dedi.

İYİ Parti Grup Toplantısı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Hükümet geçtiğimiz hafta üreticilere iki ay sürecek yüzde 10 indirim çağrısı yaptı. Elbette dar gelirlinin cebinde kalacak her kuruş bizim için değerlidir ve destekleriz” dedi.

Meral Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı’nda konuştu. Akşener, çarşıda, pazarda fiyatların ortada olduğunu belirterek, “Çarşıda, pazarda fiyatlar ortada. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki yüksek artış, dar gelirliyi borç sarmalına sürüklüyor. Ekonomik krizin öncü sarsıntıları bile vatandaşın huzurunu kaçırmaya yetti. Çarşıda pazarda zabıtaya etiket kontrol ettiriyorlar. bu şekilde enflasyonun düşeceğini zannediyorlar. Ne yapalım biz de otoyollara köprülere geçiş ücreti için zabıta mı gönderelim? 16 yıl süren borçlanma ekonomisinin sonuna geldik. Emekliye sabit ücretliye zam yapın rahatlasınlar diyoruz ses yok. Elektrik faturasında TRT payını kaldırın diyoruz ses yok. Enflasyonu kimin yükselttiğini öğrendik. Meğer bütün esnaf kafa kafaya vermiş ekonomimize karşı harekete geçmiş” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ’enflasyonla mücadele planı’na atıf yapan Akşyener, “Hükümet geçtiğimiz hafta üreticilere iki ay sürecek yüzde 10 indirim çağrısı yaptı. Elbette dar gelirlinin cebinde kalacak her kuruş bizim için değerlidir ve destekleriz” dedi.

Rahip Brunson’un serbest kalması ile ilgili olarak Akşener, “Papaz uçtu, elbisesi kaldı. Buradan soruyorum; Bu papaz ajan değilse, FETÖ’cü, PKK’lı değilse niye içeri attınız? Yok eğer bütün suçları işlediyse niye serbest bıraktınız? 12 Ekim’den önce Amerika’da hazırlıklar yapıldı. Papazı karşılayacak komite bile belirlendi. Duruşma başlamadan, uçağı pist başına çekildi” şeklinde konuştu.
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