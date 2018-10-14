POLİTİKA:
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14 Ekim 2018 Pazar 13:43

İYİ Parti’de deprem: Partinin Şırnak il yönetimi, ilçe başkanları ve 860 üyesi istifa etti

İYİ Parti’nin Şırnak merkez ilçe başkanı, 6 ilçe başkanı ve 860 üyesi istifa etti.

İYİ Parti'de deprem: Partinin Şırnak il yönetimi, ilçe başkanları ve 860 üyesi istifa etti
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İYİ Parti’nin Şırnak merkez ilçe başkanı, 6 ilçe başkanı ve 860 üyesi istifa etti.

İYİ Parti Şırnak İl Yönetimi, merkez ilçe başkanı, 6 ilçe başkanı ve 860 üyenin istifasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Parti binasında düzenlenen toplantıda, teşkilat adına açıklama yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Yetik, 24 Haziran seçimlerinden sonra parti genel merkezi tarafından 81 ilin il başkanlarının istifasının istendiğini belirterek, “Yapılan istişareler sonucu tüm ilçe başkanlarımız ve gençlik kolları başkanlarımızın ortak aklıyla, yerelde karşılığı olan ve partimizi ileri noktalara taşıyacak olan ismi parti genel merkezimize ilettik. İl başkanlığı için ortak akıl ve istişare sonucu tavsiye ettiğimiz isimden farklı olarak, parti genel merkezi tarafından bir oldu bitti ile tabanda hiçbir karşılığı olmayan şahsa yönetimi teslim etmesi sonucu bu kararı alma gereği hasıl olmuştur. Partimiz genel merkezinden yerel halkın iradesine yönelik, yerelden vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda karar verilmesini beklerken, parti genel merkezinin şahsi menfaatler doğrultusunda karar alarak, Hasan Tatar’ı il başkanlığa getirmesi büyük bir hayal karıklığa sebep olmuştur. Şahsi menfaatler doğrultusunda, insan odaklı olmayan, emek ve hizmet üretmeyen yönetimle bu saatten sonra çalışılması mümkün görünmemektedir. Tüm bu sebeplerle, toplamda 6 ilçe başkanı ve 860 üye, ilimizin tüm ilçe başkanlar ve gençlik kolları başkanları olarak bugünden itibaren İYİ Parti Şırnak Teşkilatından istifa ettiğimizi bildiriyoruz” dedi.
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