İYİ Parti’den Demokrat Parti’ye ziyaret

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığını milletimize ve devletimize hayırlı olması temennisi ile destekleme kararı almış bulunuyoruz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi öncesinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti. Demokrat Parti Genel Merkezi’ne gelen Akşener, Uysal ile yaklaşık bir saat görüştü. Görüşme sonrası iki lider, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İttifaklar ve seçimlerle ilgili görüşme yaptıklarını belirten DP lideri Uysal, Akşener’i cumhurbaşkanı adayı olarak destekleyeceklerini açıkladı. Uysal, “Demokrat Parti olarak yetkili kurullarımızla, partili arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerin sonunda ve demokrasiye inanmış partilerimizin taleplerini alarak İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığını milletimize ve devletimize hayırlı olması temennisiyle destekleme kararı almış bulunuyoruz” açıklamasını yaptı.

Milletvekilliği seçimlerinde ittifak oluştuğunu söyleyen Uysal, şunları aktardı:

“Dün gerçekleştirdiğimiz toplantımızda genel seçimlerde İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Partisi ile ittifak halinde ve seçimlere ittifak dahilinde İYİ Parti ile birlikte girme kararı vermiş bulunuyoruz.”

Akşener ise, Demokrat Parti’nin hayatında önemli bir yerinin olduğunu söyledi. Akşener, “Karşınızda cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmama vesile olan, siyasi hayatımda çok büyük emeği olan, etkisi olan pek çok ağabeyim, kardeşlerim aranızda. Bugün içerisinde bulunduğumuz şartlar ve bu şartları hazırlayanlar bizler değiliz. Türkiye’de önce partili başkanlık seçimini öneren biz değiliz. Bunu referanduma götüren biz değiliz. Bugün erken seçim kararıyla kendileri tarafından apar topar alınan bu baskın seçim kararının sorumlusunda biz değiliz. Biz bir şeyin tarafıyız ve bir şeyin karşısındayız. Taraf olduğumuz yer demokrasidir. Taraf olduğumuz yer kuralsız adalet, demokrasi ve hukukun üstünlüğüdür. Taraf olduğumuz yer bireysel özgürlükler ve bireylerin hakları, hukuklarıdır. Yanında durduğumuz, taraf olduğumuz yer bu milletin tam kendisidir” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti’ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:

“Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve arkadaşlarının verdiği bu karardan dolayı karşınızdayız. Kendilerine müteşekkirim. Kendilerine en kalbi teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Türkiye’de her şey yolunda gidiyor olsaydı bugün bu salonda seçime gidilirken bir başka şeyi konuşuyor olabilirdik. Çünkü biz iki kardeş partiyiz. İYİ Parti kurmadan evvel referandum sonrasında itibaren herkese açıkça söylediğim bir beyan var; Demokrat Parti ile yol yürümek ve mümkünse Saadet Partisi ile de bir iş birliği içinde bulunmak. O zamanlar siyaset açısından pek uygun görülmeyebilirdi. Kurulmamış bir partinin henüz genel başkanı olmamış bir şahsın bu öngörüsünü, bu arzusunu ortaya koyması belki siyasi olarak uygun görülmemiş olabilir.”