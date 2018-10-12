Japonya Başbakanı Abe, 7 yılın ardından Çin’e gidecek

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Ekim ayının sonunda 7 yılın ardından ilk kez Çin’e resmi ziyaret düzenliyor.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesi bağlamında 25-27 Ekim’de Çin’e resmi ziyaret gerçekleştirecek. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Pekin’de yaptığı açıklamada, “Başbakan Abe’nin bu ziyaretinin, karşılıklı güveni pekiştirmeye ve geliştirmeye, işbirliğini derinleştirmeye yardımcı olacağını umuyoruz” dedi. İki devlet arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliğinin hem iki ülkeye hem de dünyaya fayda sağlayacağını belirten Sözcü Lu Kang, “Çin - Japonya ilişkilerine önem veriyoruz” ifadelerini kullandı. Abe ise Tokyo’da Cuma günü gerçekleştirdiği açıklamada, "Hem Japonya hem de Çin bu bölgenin barış ve refahı için büyük bir sorumluluğu paylaşıyor" ifadelerini kullanmıştı.