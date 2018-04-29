POLİTİKA:
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29 Nisan 2018 Pazar 12:23

Japonya’dan Kore açıklaması

Japonya Babakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdikleri 30 dakikalık telefon görüşmesinde Kuzey Kore’nin adanın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik somut adımlarını görüştü.

Japonya'dan Kore açıklaması
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Japonya Babakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdikleri 30 dakikalık telefon görüşmesinde Kuzey Kore’nin adanın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik somut adımlarını görüştü.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD Başkanı Donald Trump ile 30 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Japonya Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Abe ve Trump’ın Pyongyang’ın nükleer silahlandırmaya yönelik somut adımlar armasının önemine vurgu yaptı. Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kore Zirvesini ve zirvede alınan Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması kararını memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Cuma günü bir araya gelmiş ve tarihi buluşmada Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması kararına ilişkin ortak deklarasyon imzalamıştı. Öte yandan Kuzey Kore, 1970’ler ve 1980’lerde casus yetiştirmek için 19 Japon’u kaçırdığını 2002 yılında itiraf etmişti. Kaçırılanlardan 5’i daha sonra Tokyo’ya dönmüştü.
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