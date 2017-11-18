Kafaoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilk kez Bandırma’da

7 Kasım tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Zekai Kafaoğlu ilçeler arası teşkilat ziyaretlerine Bandırma’dan başladı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde teşkilat ziyaretinde İlçe Başkanı Alp Bostancı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından çiçeklerle karşılanan Zekai Kafaoğlu partililerle bir araya geldi.

Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ile beraber partililerin bir araya geldiği toplantıda ilk konuşmayı İlçe Başkanı Alp Bostancı yaptı. Bostancı “ Yeni seçilen Balıkesir Büyükşehir Başkanı ile beraber Balıkesir ve dolayısıyla Bandırma yeni bir nefes, yeni bir başkanla güzel bir hizmet dönemine girecek. Teşkilatçılığı ve disiplinli çalışmalarıyla tanıdığımız Zekai Kafaoğlu’nu artık Bandırma’da tanıyacak. Büyükşehrin ne kadar önemli bir makam olduğunu yapılacak hizmetlerle Bandırma görecek. İnsanları dinleyip, kalplere dokunacağız “ dedi.

Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ise teşkilat toplantılarına Bandırma’dan başladıklarını söyleyerek “ Teşkilatlarımız ve belediyeler bir olacağız. 2019 seçimleri milattır. Ülke 16 yıllık kazanımlarına ya devam ya da son diyecek. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Zaman zaman sıkıntılarımız olsa da kendi içimizde bu sorunları çözeceğiz. Yenisiyle eskisiyle bir ve beraber olacağız.” dedi.

Makamların vatandaşlardan kopuk olamayacağının altını çizen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu “ Makamlar kibirlenecek, insanları küçük görecek makamlar değildir. 3,5 yıldır makama çıkamayanlar şimdi oluk oluk ziyaretimize geliyorlar. Siyaset de herkesi kucaklayacağız. En büyük yatırımımız kırılan gönülleri onarıp gönüller kazanmak olacak. Unutulan Bandırma’da hedefimiz 2019 da iktidar olmaktır. 2004 yılında başarmıştık yine başaracağız. Aramızdaki fitnelere son vereceğiz. Bir ve diri olacağız. Bandırma Balıkesir’in yüz akıdır. Bandırma’yı kimse yok sayamaz. Bandırma hak ettiği hizmeti mutlaka alacaktır. Büyükşehir olarak parti ayrımı yapmaksızın her yere hizmeti götüreceğiz“ dedi.

Sevgi Yolunda esnafı ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu esnafın dertlerini dinledi. Daha sonra Eti Maden Lokalinde Muhtarlar ve partililer bir araya gelen Zekai Kafaoğlu burada kısa bir konuşma yaparak basının ve muhtarların sorularını cevapladı.

Kafaoğlu : Lüzumsuz yatırımlar rafa kalkacak

Büyükşehir başkanlık makamına değişimi ve dönüşümü gerçekleştirmek için geldiğini söyleyen Kafaoğlu “ 15 yıldır ülkede iktidar olan Ak Parti ekmeği ve gelirleri büyüttü. Ancak yenilenmeyi başaramazsanız başarılı olmaya devam edemezsiniz. İşte makamlarda yapılan değişikliklerin nedeni de başarılı olmak için yenilenme çalışmalarıdır. Artık oyunun kuralı değişti. İktidar olmak için 50+1 gerekiyor. Bunu sağlamak için değişmeye direnen, halka yukarıdan bakanlar değişti. Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz. Balıkesir’i huzurlu ve mutlu insanların yaşadığı şehir yapacağız. Büyükşehrin ilçelerle yaptığı kavgalardan hep vatandaşlar zarar gördü. Her ilçeyi olduğu gibi Bandırma’yı da kazanmak istiyoruz. Yapılan hizmetlerde Bandırma yeteri kadar hizmet alamamış. Hizmetlerde eşitsizlik olmuş. Parti ayrımı gözetmeksizin hizmeti herkese götüreceğiz. Vatandaşa yararlı yatırımlar devam ederken lüzumsuz gördüğümüz yatırımlar rafa kalkacak“ dedi.



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Başkan Kafaoğlu Bandırma temaslarının ardından Erdek ve Gönen ilçelerine geçti.