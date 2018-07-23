Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Mesut Özil konusunda Almanya’nın tutumu akıl alacak gibi değildir. Bu davranışlar ırkçıdır, insan onurunu yaralayıcı davranışlardır. Almanya’nın Cumbaşkanına ve Futbol Federasyonuna unuttukları Evrensel İnsan Hakları
IHAAW143622-SIY/23-07-2018 - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Mesut Özil konusunda Almanya’nın tutumu akıl alacak gibi değildir. Bu davranışlar ırkçıdır, insan onurunu yaralayıcı davranışlardır. Almanya’nın Cumbaşkanına ve Futbol Federasyonuna unuttukları Evrensel İnsan Hakları Beyannamesini mektupla göndereceğiz" dedi. 23.07.2018 14:36:22 TSI NNNN