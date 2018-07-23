POLİTİKA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:36

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Mesut Özil konusunda Almanya’nın tutumu akıl alacak gibi değildir. Bu davranışlar ırkçıdır, insan onurunu yaralayıcı davranışlardır. Almanya’nın Cumbaşkanına ve Futbol Federasyonuna unuttukları Evrensel İnsan Hakları

IHAAW143622-SIY/23-07-2018 - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Mesut Özil konusunda Almanya’nın tutumu akıl alacak gibi değildir. Bu davranışlar ırkçıdır, insan onurunu yaralayıcı davranışlardır. Almanya’nın Cumbaşkanına ve Futbol Federasyonuna unuttukları Evrensel İnsan Hakları Beyannamesini mektupla göndereceğiz" dedi. 23.07.2018 14:36:22 TSI NNNN

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 'Mesut Özil konusunda Almanya'nın tutumu akıl alacak gibi değildir. Bu davranışlar ırkçıdır, insan onurunu yaralayıcı davranışlardır. Almanya'nın Cumbaşkanına ve Futbol Federasyonuna unuttukları Evrensel İnsan Hakları
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IHAAW143622-SIY/23-07-2018 - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Mesut Özil konusunda Almanya’nın tutumu akıl alacak gibi değildir. Bu davranışlar ırkçıdır, insan onurunu yaralayıcı davranışlardır. Almanya’nın Cumbaşkanına ve Futbol Federasyonuna unuttukları Evrensel İnsan Hakları Beyannamesini mektupla göndereceğiz" dedi. 23.07.2018 14:36:22 TSI NNNN
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