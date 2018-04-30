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30 Nisan 2018 Pazartesi 11:41

Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri İbrahim Kılınç AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu

Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri İbrahim Kılınç, 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için Konya’dan AK Parti milletvekili aday adayı oldu.Konya’dan AK Parti milletvekili aday adayı olan Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri...

Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri İbrahim Kılınç AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
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Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri İbrahim Kılınç, 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için Konya’dan AK Parti milletvekili aday adayı oldu.

Konya’dan AK Parti milletvekili aday adayı olan Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri İbrahim Kılınç, yaptığı açıklamada, “24 Haziran’ın bir sefer çağrısı olduğu inancıyla, ümmete, millete ve Konyalı hemşehrilerimin beklentilerine daha etkin hizmet verebilmek için gönül birliği yaparak gelişen, büyüyen Konya ve yeni büyük Türkiye için 27. Dönem AK Parti Konya milletvekilliğine aday adayı oldum” dedi.

Kılınç, son 16 yıldır ülke genelinde uyguladığı projelerle, büyük hizmetlerle Türkiye’ye çağ atlatan, ülkeyi uluslararası camianın saygın ve etkin bir aktörü haline getiren AK Parti’den bürokraside kazandığı tüm deneyimleri yeni hedeflere ulaştırmak, bir nefer olarak çalışmak ve bu hizmetlerin peşinde koşmak amacıyla aday olduğunu belirtti. Yeni hizmetler ve büyük Türkiye için 24 Haziran seçimlerinin Türk demokrasi tarihinin en önemli seçimi olduğunu vurgulayan Kılınç, “Ülkemizin içte ve dışta karşılaştığı büyük sorunlar karşısında Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması ve Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olması için AK Parti iktidarının kesintisiz devam etmesiyle ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yeni hükümet sisteminin kurulması ile gerçekleşecektir. Bu kapsamda hak, hakkaniyet ve adalet başta olmak üzere inandığımız ilkeler doğrultusunda siyaset yapmak, çocuklara, gençlere, kadınlara ve engellilere yönelik söyleyeceğimiz sözler ve projelerimiz olduğu için bu yola çıktım. Bu sürecin hepimiz için hayırlı olmasını, hayırla sonuçlanmasını Cenab-ı Hakk’tan temenni ediyorum” diye konuştu.
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